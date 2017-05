Nantes Les musiciens nantais tous invités ce mercredi à 19 h à Trempolino

0

Le chanteur Dominique A, co fondateur du collectif des liens invite les musiciens nantais le 17 mai à se retrouver afin d’imaginer des concerts, des ateliers d’écriture pour les précaires. Un premier concert a en effet eu lieu le 31 mars dernier à Stereolux lors de la journée de lancement du collectif d’artistes musiciens et dessinateurs. Basé jusqu’ici sur quatre villes (Bordeaux, Nantes, Rouen et Paris), se propose d’œuvrer en faveur de l’accès des personnes en précarité aux salles de spectacles. « Cette initiative, portée par des artistes comme Romain Humeau (Eiffel), Pascal Bouaziz (Mendelson), La Maison Tellier ou moi même, est axée sur une implication à l’échelle locale », explique Dominique A. « Une petite dynamique est enclenchée, et nous aimerions associer les artistes nantais. Nous vous invitons ainsi 17 mai à 19 h à Trempolino (île de Nantes, juste derrière Stereolux, boulevard Léon Bureau) à débattre de ces questions, et, si le coeur vous en dit, à rejoindre le collectif, pour mener à l’année une ou plusieurs actions (concerts, dons de places gratuites, rencontres dans des centres sociaux, ateliers d’écriture…) en faveur de publics défavorisés.