Nantes Les Nantais d’After The bees en 1ere partie de Bertrand Belin

0

Formation surprenante qui mêle guitare, chant et harpe, After the Bees évolue dans un univers folk délicat qui s’autorise quelques incartades rock. Ce duo féminin porte des chansons aux envolées sensibles, largement inspirées des musiques de Neil Young ou de la hargne de PJ Harvey… Ils joueront en première partie du chanteur Bertrand Belin le jeudi 9 février à la salle cu carré d’Argent à Pontchâteau.

Bertrand Belin impose avec élégance depuis plus de dix ans sa plume singulière et ses mélodies ciselées. « Cap Waller », son nouvel album, est sans nul doute son projet le plus abouti. Il nous offre un nouvel horizon musical où guitares acérées et sensuelles conduisent ses mélodies sur le chemin d’un folk-funk qui réchauffe ses textes. Fidèle à son écriture et à ses thèmes de prédilection, Bertrand Belin nous parle de la beauté de l’incertain, de la nostalgie et de l’errance. Avec son aisance scénique et son univers poétique doucement ironique, l’artiste confirme sa place aux côtés des plus grands de la chanson française comme Alain Bashung ou encore Jean-Louis Murat…

A 20 h 30. Salle du Carré d'Argent. de 15 à 23€