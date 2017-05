Nantes Les Nantais de Ko ko mo chauffent le plateau d'Antoine de Caunes

0

Pour ceux qui les suivent de près, de loin, ou pour ceux qui auraient manqué la séquence, voici publiée en replay et partagée sur Facebook par Tanguy You, la vidéo du groupe nantais Ko ko mo, invité samedi soir de L'émission d'Antoine (De Caunes) sur Canal +. On y voit notamment le chanteur et guitariste Warren monter sur la table de de Caunes pour mettre le feu au plateau.

Pour ceux qui voudraient les voir jouer dans la réalité, les Nantais seront prochainement en concert au Ferrailleur (mais c'est complet) ainsi qu'au prochain festival Les Escales à Saint-Nazaire.