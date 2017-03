Nantes Les Noces de Figaro à Graslin

0

Il n'est pas trop tard pour découvrir la dernière production d'Angers-Nantes Opéra au Théâtre Graslin dont la première a eu lieu lundi dernier. Les trois prochaines représentations à Nantes des Noces de Figaro, opéra sous la direction musicale de marc Shanahan, mis en scène par Patric Caurier et Moshe Leiser, sont prévues ce vendredi 10 mars à 20 h, dimanche 12 mars à 14 h 30 et mardi 14 mars à 20 h. Cet production sera présentée à Angers en avril.

"Il y a beaucoup de Mozart dans le personnage de Figaro et de très beaux restes de Beaumarchais dans le livret policé de Lorenzo da Ponte. Mais à eux deux, le verbe s’inclinant devant la musique, la composition sublimant la poésie, ils signent une œuvre de génie qui ne doit rien à personne. Mélange des styles, conflits des milieux, légèreté mélodique, virtuosité instrumentale et vocale, rien ne manque pour mieux cerner la subtilité des personnages, en faire éclore la fragile intimité. Et faire glisser la comédie vers cette émotion aux larmes retenues où la conduit le désir contrarié".