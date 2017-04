Nantes Les patrons d'auto-écoles lancent une opération escargot

0

Les auto-écoles protestent contre le projet de dématérialisation des inscriptions au permis de conduire, comme à Paris, Marseille et Toulouse.

Certains moniteurs et directeus d'auto-écoles n’avaient pas hésité à se lever à 5 h 30 pour répondre à l’appel à manifestation lancé par les principaux syndicats des patrons d’auto-écoles, CNPA et Unedic.

Une opération escargot a eu lieu, ce mardi matin, à partir de 10 heures dans les rues de Nantes, du stade de la Beaujoire au centre-ville. Le but ? Dénoncer un projet de loi du gouvernement visant à une dématérialisation des inscriptions au permis de conduire, opération jusque-là dévolue aux auto-écoles elles-mêmes. Une délégation a ensuite été reçu à la préfecture.

