Loire-Atlantique Les permis et cartes grises sont désormais délivrés en ligne

0

Depuis le mois de mars, cartes d'identité et passeports étaient délivrés sur internet. S’ajoutent les cartes grises et les permis de conduire. La préfecture incite les usagers à privilégier cette voie plutôt que de se déplacer à la prefecture.

« Plus besoin de se rendre aux guichets, les procédures de délivrances peuvent être réalisées en ligne 24h/24h, sept jours sur sept en se connectant sur www.ants.gouv.fr », annonce le secrétaire général, Emmanuel Aubry.

C’était déjà le cas pour la carte d’identité et le passeport depuis le mois de mars. Le service s'étend désormais aux cartes grises et permis de conduire. « Les auto-écoles n’auront plus à se déplacer. »

Quid de ceux qui n’ont pas d’ordinateur ? « Des points numériques équipés sont installés dans la préfecture, les sous-préfectures et la maison d’État d’Ancenis. » À Nantes, des travaux de restructuration du hall d’accueil sont d’ailleurs prévus jusqu’à fin juillet.

Calendrier

Ces procédures de dématérialisation sont lancées dès lundi 26 juin à Nantes, mercredi 28 juin à Saint-Nazaire, jeudi 29 à Châteaubriant et le 4 juillet à la maison d’État d’Ancenis.

Plus d'informations dans votre édition Presse Océan du samedi 24 juin