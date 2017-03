Nantes Sortie : les places encore disponibles pour le festival Petits et grands

0

Le festival Petits et grands se poursuit ce week-end dans plusieurs lieux nantais. Il reste des places disponibles pour plusieurs sepctacles dans le week-end.

• Bottes de prince et bigoudis (conte) par Cie LOBA samedi au TU-Nantes à 17 h

• PP les p'tis cailloux (conte) par la Cie LOBA samedi au TU-Nantes à 20 h

• Le Roi des rats (conte) par la Cie LOBA 02/04 au TU-Nantes

• Sous l'amure (théâtre) par l Cie L’artifice samedi à 18 h et dimanche à 11 h au Studio Théâtre

• #JAHM Les Jeux de l’Amour et du Hasard de Marivaux Théâtre du Rivage samedi au Grand T à 18h30

• I wish her well spectacle de danse de Panta Rei Danseteater samedi à 17h et dimanche à 15h au CCNN

• Guerre création du Théâtre du Rictus samedi à 11h et 18h et dimanche à 11h à la Salle Vasse

Retrouvez plus d'infos sur le festival samedi 1er avril dans Presse Océan