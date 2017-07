Nantes Les pompiers de Loire-Atlantique de retour du Sud : "Mission accomplie"

0

Ils ont passé six jours « intenses » dans le Sud, à lutter contre les flammes. A l’heure du retour, le capitaine Pascal Picquet raconte.



Presse Océan : Vous êtes sur le chemin du retour. Comment allez-vous ?



Le capitaine Pascal Picquet : « Nous sommes un peu fatigués mais heureux et impatients de rentrer à la maison. Nous avions une mission à remplir. Et nous l’avons remplie. Je crois qu’on a bien travaillé. A l’heure de rentrer, nous ne dénombrons ni blessé ni dégât. Et nous garderons en tête les beaux moments passés là-bas ».



Ah oui ? Lesquels ?



« Nous avons notamment vécu des moments forts avec des habitants qui nous ont remerciés d’avoir sauvé leurs maisons, accrochées à la montagne, à Bormes-les-Mimosas, dans le Var. L’accueil qu’ils nous ont réservé quand ils ont retrouvé leurs maisons intactes était formidable. Le soir, ils nous apportaient des denrées et venaient discuter avec nous. Cela nous donnait des forces. Et puis, il y a avait une grande solidarité entre nous, au sein de la colonne Ouest. On nous a rapidement fait confiance... »

Lire la suite mardi 1er août dans Presse Océan