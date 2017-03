Nantes Les postiers en grève contre les suppressions d'emplois

0

Deux syndicats de La Poste ont appelé à une journée de grève, ce mardi, contre la dégradation des conditions de travail.

À Nantes, une petite centaine de postiers s’est rassemblée en milieu de matinée devant la poste centrale, place Bretagne. La CGT et Sud-PTT dénoncent la stratégie de l’entreprise, « qui continue de ne pas remplacer tous les départs (plus de 7000 postes supprimés en 2016) malgré un chiffre d’affaires et un bénéfice en hausse (850 millions d’euros) ».

Selon les syndicats, la grève est suivie par 20 % des postiers, et jusqu’à 100 % au service entreprises de Nantes Eraudière.

« Sur Nantes centre, on a tous les jours des tournées à découvert, explique Stéphane Pellegrini, secrétaire de la section CGT Nantes Bretagne. Les collègues sont épuisés, ils ont le dos en vrac, souffrent de tendinites ». Selon le syndicat, il manquerait une dizaine de facteurs pour assurer la distribution du courrier dans le centre-ville dans des conditions normales.

Les syndicats réclament « un plan d’embauche massif, à la hauteur des départs, et l’arrêt des réorganisations destructrices d’emploi ».