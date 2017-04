Nantes Les poubelles, c'est toujours la galère !

0

Alors que les éboueurs discutent avec la municipalité et la métropole pour leur future journée de travail, pour les Nantais, c'est toujours la galère. Depuis plus d'une semaine, à l'angle de la rue Grande Biesse et du Quai Hoche, les sacs jaunes et bleus s'entassent autour des containers remplis. De l'autre côté de la rue, sur le trottoir en face, la ville améliore la voie sur berge et construit une guingette pour rendre l'accès à la Loire plus agréable. Deux poids, deux mesures, on dirait.