Nantes Les premières photos des Géants nantais à Montréal

Après s’être bien dégourdis, le Scaphandrier, la Petite Géante ainsi que son compagnon, le chien Xolo, ont quitté Lachine jeudi soir, qui leur servait de base de répétition au Québec, pour participer aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

La compagnie Royal de Luxe investit la ville de Montréal du 19 au 21 mai.

Retrouvailles

Le Scaphandrier a dû quitter les eaux du Saint-Laurent pour être de la fête. Sa nièce, la Petite Géante, qui voyage à travers les saisons, arrive quant à elle du Grand Nord où son bateau était resté prisonnier entre deux icebergs. Après de longues années sans se voir, les Montréalais seront témoins des retrouvailles entre ces personnages plus grands que nature.

"Pendant trois jours, indique le journal local Le Messager, ils vivront –littéralement– dans les lieux et rues de Montréal, entre le parc Jeanne-Mance et le Vieux-Port. Comme les humains, les Géants bougent, boivent et dorment.

La magie des Géants commence tout juste à opérer à Montréal. Il y a trois heures (9 h ce vendredi en France) il faisait encore nuit à Montréal. Mais Julien Rouvel, designer breton qui travaille là-bas, postait cette magnifique photo de la petite Géante en train de ronfler, assortie d'une vidéo :

La vidéo :