0

Elle a "gagné la course" sur le fil. Ninon est née à 1h27 à la clinique Jules-Verne à Nantes. Premier bébé 2017 de la maternité et premier enfant aussi des heureux parents Guillaume Le Gat et Cynthia Brétéché. La petite fille de 4, 010 kg se porte comme un charme. Le réveillon des parents, prévu chez eux à La Chapelle-Basse-Mer, a cependant été quelque peu chamboulé...

Plus d'infos dans nos colonnes ce lundi 2 janvier.