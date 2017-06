0

Camille et Frédéric se sont dit « oui » avec bonheur ce vendredi soir à 20 h 40, devant le maire de Nantes Johanna Rolland (PS). C’est l’un des tout premiers « mariages de nuit » en France. Plus tôt dans la soirée, à 19 h, le premier mariage a été célébré par Benoît Blineau (SE), adjoint au maire, puis un deuxième par Benjamin Mauduit (PS), adjoint. Ces mariages nocturnes sont une nouveauté. Nantes les expérimente dans le cadre du Conseil de la nuit. Deux dates sont proposées pour de futurs « mariés de nuit » : les 22 septembre et 15 décembre. Les cérémonies peuvent être célébrées de 19 h à 23 h. Elles s’achèvent d’ordinaire à 16 h 40. Tous les renseignements sont disponibles en mairie.