Nantes Les premiers visiteurs "conquis par la modernité" du Musée d'arts

Ils ont shooté les œuvres échappées du musée. Et découvert, lundi soir, en avant-première, le nouveau Musée d'Arts.

Sur les marches encore brûlantes de la rue Clemenceau, les 150 gagnants du concours-photo, prennent la pose, large sourire aux lèvres. Ils savourent déjà la visite qui, dans quelques minutes, va s'effectuer en petit groupe, sous la houlette des médiatrices et conservatrices du musée (lire ci-dessous). Sophie Lévy, la directrice, va également jouer les guides pour le parcours 8 ciblé art contemporain. Elle invite son groupe à rejoindre le patio et la « sculpture de souffle » de Susanna Fritscher. « Ici on se sent bien, heureux, serein » sourit-elle.

« Mehdi admire l'œuvre majestueuse. « Dès le hall, on aperçoit cette installation, c'est très intriguant et puis là, tout près, je la trouve très impressionnante ». Son amie Mathilde acquiesce. « Je suis à Nantes depuis un an et pouvoir découvrir ce musée dans de telles conditions, c'est tout simplement extraordinaire ». Le petit groupe descend vers l'Auditorium, direction la salle Blanche « où sensorialité et lumière explosent ». Découvre à deux pas, une longue galerie où deux grands formats abstraits de Joan Mitchell, peintre américaine, sont exposés. Dont le tryptique Bleuet. « Je ne connais pas son œuvre mais c'est superbe remarque Aurélie. Les tableaux sont très épurés, j'aime beaucoup ! ». Virginie, aussi, est conquise. « Ce musée, j'avais hâte de le visiter, je trouve qu'il a l'âme de Nantes ». Portables en main, les toiles sont photographiées sous tous les angles. « C'est génial de pouvoir faire ça » souligne un jeune homme. Le passage entre le Cube (art contemporain) et le Palais et une véritable galerie « pas une simple passerelle vitrée » commente Sophie Lévy.

