Nantes Les puces autos-motos anciennes ce dimanche à la Beaujoire

L'association les Vieilles Pétarelles de l'Ouest organise aujourd'hui leur 18e puces autos-motos anciennes au parc-expo de la Beaujoire. Plus de huit mille visiteurs sont attendus et 220 exposants sur 10 000 m2 dans le cadre du grand palais. Un coup de projecteur sera mis sur les productions régionales autos et motos des années 1970-1980, avec notamment les fameuses Martin.

Grand palais du parc-expo de la Beaujoire. Dimanche de 8 h à 18 h. Entrée : 3 €. Gratuit moins de 14 ans.