Nantes Les "quilles molles", le nouveau jeu made in Nantes

0

"Quille Molle" c'est le nom qu'a choisi le jeune designer nantais Clément Levesque pour baptiser son invention ; un jeu de quille d'intérieur. Inspirées des quilles finlandaises "Mölkky", celles-ci sont recouvertes de feutre afin d'être silencieuses et de ne rien casser dans les appartements. Ce diplomé de l'école de design de Nantes a choisi de se lancer sur Ulule avec un produit 100% français au prix de 39€ et a déjà reçu près de 300 commandes. Prochaine ouverture des ventes en septembre sur quillemolle.fr

Plus d'informations sur Quille Molle et sur d'autres jeux made in Nantes dans notre édition du lundi 24 juillet.