Nantes Les romanciers nantais plongent dans la Folle journée

0

Une vingtaine d'écrivains nantais publient un recueil de nouvelles baptisé « Folles Journées ».

L'association des Romanciers nantais a choisi le festival de musique classique la Folle Journée comme fil rouge de son sixième recueil : « Toutes les nouvelles ne se passent pas pendant la Folle Journée et heureusement confie le président de l'association, Didier San Martin. Un tiers des nouvelles se déroule à la Cité des congrès, un autre tiers parle de musique. Enfin cinq à six nouvelles racontent une journée un peu dingue. »

Alain-Pierre Daguin, ancien journaliste, Stéphane Pajot, notre confrère de Presse Océan, mais aussi Antoine George, Jacky Blandeau et Yannick Guilbaud ont collaboré à l'ouvrage. 500 exemplaires ont été édités par les éditions P'tit Louis, une maison rennaise spécialisée dans la BD : « Nous avons publié quelques livres jeunesse et quelques beaux livres, indique Bruno Bertin. Nous marchons au coup de cœur et à la rencontre. »

Folles Journées, nouvelles des Romanciers nantais, édition P'tit Louis, 15 €. En vente dans les librairies.