Nantes Les scènes vagabondes sont de retour avec une grande collecte de livres

La ville de Nantes participe pour la 2e année à l'organisation d'un grand festival gratuit intitulé "Les scènes vagabondes". Cinq événements culturels nantais vont avoir lieu dans la ville, du 20 mai au 24 juin.

Le festival gratuit nantais envahit différents parcs de la métropole et revient en force cette année ! Du 20 mai au 24 juin, le festival des "Scènes Vagabondes" met en avant cinq événements culturels aux thématiques diverses, mêlant jazz et propositions « jeunes public », arts de la rue, théâtre, musiques du monde et danse.

Concerts, spectacles de théâtre ou de danse, les spectateurs auront encore énormément de choix cette année. Télécharger tout le programme des "Scènes vagabondes" en PDF en cliquant ici.

Le village du livre

Comme l'année dernière, retrouvez le village du livre où de nombreux acteurs seront présents comme des maisons d’édition et des auteur(e)s locaux, la Maison Fumetti, les associations Accoord, Lire et faire Lire et bien d'autres… Au sein de ce village du livre, des espaces de vente, de dédicaces et des ateliers de lectures/écritures seront proposés aux nombreux visiteurs.

Du nouveau pour l'édition 2017

Cette année, les Scènes Vagabondes se la jouent solidaires avec l'organisation, en fil rouge du festival, d'une grande collecte de livres en partenariat avec l'entreprise sociale et solidaire RecycLivre. Pour 10 livres collectés, 1€ sera directement reversé à l'association Lire et faire Lire Loire Atlantique, qui intervient dans les bibliothèques et les écoles pour rendre la culture accessible au plus grand nombre.

Installée à Nantes depuis un an, RecycLivre propose de donner une seconde vie aux livres grâce à un service de collecte gratuit partout dans la métropole. Les livres sont ensuite vendus sur internet et 10 % du prix de vente net de chaque livre sont reversés à des associations en faveur de la culture et de l'environnement. A ce jour, plus de 690 000€ ont été reversés.

Les dates à retenir pour profiter des spectacles et faire recycler vos livres :

_ le 20 mai au Parc de la Crapaudine

_ le 27 mai au Parc du Croissant

_ le 3 juin au Parc de la Gaudinière

_ le 17 juin à l'hippodrome

_ le 24 juin au Parc des Capucins