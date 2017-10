Nantes Les stars du graff colorent le quai Wilson ce week-end

0

Le Rencard (association regroupant tous les aspects de la culture urbaine) s'associe à Plus de Couleurs (collectif d'artistes à Nantes) dans le cadre de la biennale Teenage Kicks réunissant Rennes et Nantes. Cette collaboration a donné naissance à City Dawn. Temps fort de la programmation nantaise, une trentaine d’artistes Graffiti venus de France et d’Europe confrontent leur style ce week-end lors d’un Jam sur le Quai Wilson. Pour l’honneur cette année, une sélection de 7 artistes hambourgeois sont présents afin de célébrer le nouveau partenariat entre les deux villes.

"Le week-end sera bercé par les vibes de deejay de la région ainsi que par des lives hip-hop mélangeant artistes locaux et nationaux. Un mini marché d’exposant laissera la place à de jeunes graphistes/illustrateurs locaux qui présenteront leurs œuvres", préviennent aussi les organisateurs.