Nantes Les Utopiafs aux 30 ans du festival Handiclap

Le festival Handiclap souffle ses 30 bougies sur l’île de Nantes auprès des Machines de l’île du 16 au 19 mars. Piloté par l’Apajh 44, l’association entend sensibiliser le public à la question du handicap, permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à la culture, privilégier ce moment de renocntre entre tous les publics. Expos, théâtre, ciné-concert et contes sont de la partie. (1)

Lors de la soirée d’inauguration le jeudi 16 mars, sous le chapiteau de Madame Suzie, un court-métrage intitulé « Jeux Vidéos » sera présenté. Il a été réalisé par le Dispositif Passerelles du collège La Durantière avec l’association Les Utopiafs qui « porte des projets d’inclusion de la jeunesse ». Laure Bracq, chargée de projet aux Utopiafs, Julie Brébion, intervenante cinéma pour la mise en place du tournage avec les jeunes, Sylvie Campos, chef de service à l’institut la Durantière et Sophie Chevoleau, éducatrice spécialisée (La Durantière) ont accompagné huit jeunes au fil de huit ateliers pour sa création. « Romane, Pauline, Agathe, Simon, Matéo, Abdul-Karim, Jordan et Charlène ont tout fait », résume Julie Brébion. « Ils ont écrit le scénario, construit les décors et sont les acteurs. La thématique tourne autour du Rêve et du détournement ». Ou comment une baguette de pain peut se transformer en épée laser... A découvrir le 16 mars.

En savoir plus : www.les-utopiafs.org

(1) Toute la programmation du festival : www.handiclap.fr