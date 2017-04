Nantes Les victimes étaient aspergées de compote

0

Les policiers l'ont interpellé mercredi midi à Nantes. L'homme, âgé de 57 ans, était dans le collimateur des agents de la brigade des affaires générales depuis plusieurs semaines. Il est soupçonné de vol et d'escroquerie à la carte bancaire.

Le quinquagénaire est, selon les enquêteurs, ce que l'on nomme un « voleur à la compote » ou encore « voleur à la tache ». La ruse est aussi rudimentaire qu'efficace : on repère une victime, souvent âgée, on renverse « accidentellement » de la compote sur sa veste, on se confond en excuses, puis on se propose de nettoyer les dégâts et, au final, on en profite pour subtiliser ce qui traîne dans les poches.

L'homme est soupçonné d'une dizaine de faits.

Plus d'informations à lire vendredi 28 avril dans Presse Océan