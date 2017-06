Nantes Les voiliers de The Bridge rallient le port [PHOTOS]

0

Les trimarans Ultim de The Bridge rallient le port de Nantes ce vendredi soir après avoir remonté la Loire cet après-midi [nos vidéos à bord]. Idec, de Francis Joyon, ouvre la marche suivi de Thomas Coville (Sodebo), Yves Le Blévec (Actual) et François Gabart (Macif). Les voiliers vont rester à Nantes jusqu'au jeudi 22 juin, date à laquelle ils rejoindront Saint-Nazaire pour accueillir le Queen Mary 2. Les marins défieront le prestigieux paquebot à travers l'Atlantique jusqu'à New York. Départ dimanche 25 juin.

