Nantes Girafe d'or : très belle récompense pour un multi accueil nantais

Surprise ! Le multi accueil nantais l’Escale des Bambins a encore remporté La Girafe d’Or cette année, "avec son magnifique projet" (dixit l'équipe organisatrice du concours) « La Fée Érie des saisons ». Depuis quatre ans, les professionnels de la Petite enfance ont aussi droit à leur trophée, soutenu et parrainé par le ministère des familles. Comme il pouvait y avoir confusion, les organisateurs des Girafes awards rappellent d'entrée de jeu que "tous les dossiers sont rendus anonymes. Le jury ne sait pas si le dossier qui lui est présenté est celui d’une équipe précédemment primée".

La «Fée Érie des Saisons» ce sont plusieurs univers enchanteurs inventés par les responsables du multi accueil (vidéo), de véritables tableaux dans lesquels les petits plongent, attiré par les lumières, les images projetées, les odeurs et des jolies choses à toucher. Pour figurer la neige dans leur tableau d'hiver, ils sont par exemple allés chercher de la glace pilée chez un poissonnier pour que les petits ressentent le froid, "ils ont été assez hardis pour plonger les pieds dans les bacs", s'amuse Gaëlle Gérard, responsable de la structure. L’équipe nantaise, composée de 13 professionnels de la Petite enfance, s'est pliée en quatre pour réinventer tout l’environnement des enfants, et créer des espaces fabuleux et évolutifs au rythme des saisons.

Parenthèse émotionnelle

Ce projet pensé et confectionné en trio par les parents, les 44 enfants qui fréquentent la structure, et les professionnels, a séduit un jury d’experts, d’enfants et de parents très exigeants. Ces derniers justifient leur choix : "Ce tableau des 5 sens engage tous les sens des enfants : l’ouïe, le toucher, l’odorat et la vue, le goût. Chaque enfant va vivre le tableau en fonction de ce qu’il est : avec ses propres capacités, en respectant ses émotions, au rythme de ses envies. C’est « une petite parenthèse émotionnelle » dans la journée parfois assez mouvementée du multi accueil."

De l'émotion, même les éducateurs de l'Escale en ont eu à foison. Principalement grâce aux enfants. Gaëlle Gérard raconte : "Les enfants nous ont beaucoup surpris. Quand on a fait le tableau de l'automne avec un amas de feuilles qu'ils avaient rapportées de chez eux, ils se sont allongés dans les feuilles et se sont roulés dedans. On n'avait pas prévu ça ! On en a profité pour descendre une petite fille handicapée de son fauteuil qui elle aussi s'est mise à bouger dans les feuilles, à les prendre dans ses mains, intriguée par les reflets de lumière, c'était un moment vraiment magique !" D'autres moments de franche rigolade ont ponctué ces expériences paraît-il.