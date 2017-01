Notre-Dame-des-Landes Lettre ouverte de Philippe Grosvalet à Benoît Hamon

Benoît Hamon, vainqueur ce dimanche soir de la primaire de la gauche, a fait part de son opposition au projet d'aéroport. « En politique, nous pouvons toujours faire bouger les lignes », explique Philippe Grosvalet qui assure qu'il « soutiendra toutefois Benoît Hamon pendant la campagne. Il ne faut pas voir cette interpellation comme une menace ou une condition à mon soutien », tempère-t-il.

"Cher Benoît, cher camarade.

(...) Les électeurs t'ont choisi pour porter les couleurs de notre famille politique et faire gagner la gauche le 7 mai 2017. Comme je l'avais indiqué, respectueux des suffrages exprimés et des engagements pris, je serai à tes côtés pour mener la bataille des idées, face à la droite et l'extrême droite. Mais comme tu le sais, nous ne gagnerons qu'à la condition d'être rassemblés autour d'un projet partagé. Comme président du département de Loire-Atlantique, il est un dossier que je porte avec la plus grande détermination depuis toujours et sur lequel je serai totalement intransigeant. (...) Les élus-es, responsables des exécutifs locaux de l'ouest, partagent depuis des années, cette même conviction d'un déménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. (...) Le 26 juin 2016, une consultation, souhaitée par le Président de la République, a clarifié définitivement l'avis des habitant-e-s de Loire-Atlantique. Forts d'une mobilisaiton exemplaire de plus de 50%, ils ont voté OUI au transfert à 5%.

Cher Benoît, ce sont 500 000 électeurs-trices du département qui se sont alors déplacés. Lors du second tour des primaires de la gauche, seulement 62 000 électeurs-trices ont pris le chemin des urnes dans notre département. (...)

C'est pourquoi je te propose de venir en Loire-Atlantique, terre de l'ouest de l'Europe qui t'a vu naître, afin de mieux prendre en compte les enjeux de ce projet, de constater la vitalité de notre territoire, de mesurer l'optimisme des habitants-es et la confiance qu'ils ont dans l'avenir que nous leur proposons. (...) Je suis certain que cet éclairage te permettra de porter un autre jugement sur ce projet, et qu'il te sera utile pour remporter la victoire en 2017.

Bien amicalement.

Philippe Grosavalet"