Nantes L'expo d'Yves Cosson passage Sainte-Croix à point pour le printemps

A l'heure où tout le monde attend le printemps avec impatience, le passage Sainte-Croix partage avec nous un poème d'Yves Cosson, une invitation.

La galerie prépare une exposition en hommage à Yves Cosson intitulée "Un poète en conversation avec les peintres" dans le cadre du projet littéraire et musical "La Loire au cœur" imaginé par l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, l’Université Permanente et la Compagnie Sciences89 / salle Vasse.

Elle aura lieu du 14 au 25 mars au passage Sainte-Croix. Son point d’orgue est la création de deux oratorios joués les 21 et 22 mars 2017 à la salle Vasse à Nantes.

Entrée libre.