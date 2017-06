Nantes L'hommage de Johanna Rolland à Simone Veil

0

« J’apprends avec beaucoup d’émotion et de tristesse le décès de Simone Veil, grande figure de la

politique française, une grande dame, écrit la maire de Nantes, Johanna Rolland (PS) dans un communiqué.

Inlassablement engagée en faveur de l’égalité et des droits des femmes, elle a porté avec une grande

détermination et contre tous les conservatismes, la si importante loi sur l’interruption volontaire de

grossesse, qui a permis de dépénaliser l’avortement.

Femme de conviction, elle a également été toute sa vie une Européenne convaincue, persuadée que

la construction européenne était le meilleur rempart contre la guerre et la résurgence de la barbarie

qu’elle a durement subie dans sa jeunesse, à travers sa déportation et celle de sa famille.

Profondément attachée aux valeurs républicaines, elle a constamment refusé les compromissions

avec l’extrémisme, sachant en toute circonstance faire prévaloir une très haute vision des libertés et

de la dignité humaine.

Je veux aujourd’hui rendre hommage à cette femme intègre, qui a défendu toute sa vie des valeurs

essentielle : la dignité, l’égalité, l’ouverture et la tolérance.

J’adresse à sa famille, ainsi qu’à l’ensemble de ses proches, mes plus sincères condoléances. »