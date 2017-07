Nantes L'hôpital pour enfants l'Esean repris par l'APF

0

L'Esean, établissement de santé pour enfants et adolescents, est repris par l'association des paralysés de France.

Dans la salle de rééducation, un tout-petit est entre les mains d'une soignante, son fauteuil roulant à proximité. Plus loin, des enfants sont sur des tapis à redonner des forces à leurs muscles. Au sud de Nantes, l'Esean accueille des enfants en hospitalisation complète (55 places) ou de jour (30 places). Affections respiratoires, du système nerveux, de l'appareil locomoteur, etc. Des patients de tout le département, et parfois au delà, viennent là à la suite d'une maladie, un accident domestique. « Les enfants sont opérés au CHU et transférés ici en post-opératoire, relate Arnaud Goasguen, nouveau directeur de l'établissement. Nous acceuillons des enfants de tous les âges, jusqu'à 18 ans ». L'Esean dispose d'un plateau technique, de salles de kinésithérapie, d'une école.

Depuis le 1er juillet, même si les patients ne le remarqueront pas, cette structure de soins de suite et de réadaptation est gérée par l'association des paralysés de France (APF). Une cérémonie de rapprochement a été organisée mercredi soir avec les différentes instances. « Ce changement doit aider au décloisonnement entre le médico-social et le sanitaire, estime Paul-Sylvain Camo, directeur régional de l'APF. Il n'y a souvent pas assez de rencontres entre ces deux mondes. Très modestement, l'APF veut créer des liens bénéfiques pour le suivi des enfants ».

