Nantes Licenciée de la CPAM pour "insuffisances professionnelles"

Myriam Caillaud, 39 ans, mère de trois enfants a été convoquée à un entretien préalable de licenciement, lundi 23 janvier. Embauchée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique en août dernier, la DRH a estimé que la mère de famille aurait fait preuve d'insuffisances professionnelles. Lors du fameux entretien, auraient été évoqués des problèmes de ponctualité et la non-maîtrise de certains outils informatiques.

« C’est n’importe quoi, on lui demande des choses alors qu’elle est encore en formation. En fait, ce sont des arguments scandaleux. Le vrai problème c’est que Myriam a râlé quand on lui a attribué un secteur éloigné de chez elle et que ça ne leur a pas plu. C’est juste un licenciement abusif qui cache son nom », s’indigne Marie Doisneau, membre de la CGT et représentante du personnel.

Jeudi 26 janvier, entre 11 et 12 heures, une quarantaine de personnes ont débrayé devant les CPAM de Nantes et Saint-Nazaire pour apporter leur soutien à Myriam Caillaud.

