Nantes Lili Cros & Thierry Chazelle le 26 janvier salle Paul For

On ne se lasse pas de retrouver ces deux inséparables au bonheur contagieux, à la joie de vivre et l’enthousiasme débordant. Car ces deux-là sur scène font des étincelles de leurs univers joyeusement complices, de jolis feux d’artifice de leurs chansons bourrées d’émotion et de drôles de sets entre la voix claire et puissante de Lili et l’humour percutant de Thierry. Pour leur nouvelle création, Lili & Thierry font « peau neuve » et pour célébrer l’occasion nous ouvrent les portes d’un cabaret dansant, frais et pimpant, aussi drôle qu’émouvant. Un petit havre de paix à leur image, souriant, réconfortant, généreux, éminemment humain. Chant, guitare, basse Lili Cros. Chant, guitare, mandoline : Thierry Chazelle

Le 26 janvier salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte. De 11 à 20 €