Nantes L'infatigable Philippe Clément

Le propriétaire du LC club, Philippe Clément, raconte comment il a vu la nuit nantaise se transformer.

À 54 ans, Philippe Clément est un acharné du travail. Dès 16 ans, il enchaîne les petits boulots. Il fait ses premiers pas dans le monde de la nuit deux ans plus tard, comme serveur dans une discothèque. « On pense faire ça pour un temps, mais c’est toujours ce que je fais », sourit-il.

Celui qui « ne prend jamais de vacances » achète un petit café à l’âge de 24 ans. Trop jeune pour monter une discothèque, mais l’ambition est déjà là. Avec Marcel Desailly, ancien champion du monde 98, il monte un bar, le Virgile, qui marche bien. « On avait lancé le premier concept à Nantes du bar à foot avec les écrans. En 1994, personne ne faisait ça », se souvient-il. Puis en 1996, des brasseurs viennent le chercher pour monter ce qui deviendra une institution nantaise sur l’île : le Quai West.

Pratique : Le LC Club fête ses dix ans avec trois soirées spéciales. Au programme ce samedi : techno, house & disco. Plus d’infos : www.lcclub.fr