Nantes Littérature. Une petite révolution chez les éditions L’Atalante

C’est une petite révolution pour les éditions nantaises L’Atalante. Elles lancent un format poche en ce mois de mai. Six livres, six formats poche, venus de Nantes vont désormais enrichir les rayons des libraires nationaux. Vendus de 6 à 11 €, ils s’inscrivent dans un « projet qui date d’une vingtaine d’années », explique Mireille Rivalland, directrice et éditrice de la Scop L’Atalante qui édite une quarantaine de livres par an. Le marché du livre a beaucoup changé. « Nous devons accompagner notre catalogue vers de nouveaux lecteurs. Nous y songions sans trouver la légitimité ni la fenêtre de tir, convaincus que publier du grand format et faire du poche, c’était deux métiers différents ». Le marché du livre a changé. « On s’est dit que nous pouvions à notre tour défendre notre fonds de catalogue en format poche et mettre ainsi des livres à portée de tous les budgets ».

Sorties de six livres format poche depuis le 25 mai 2017:

Honor Harrington 1, Mission Basilic de David Weber.

Honor Harrington 2, Pour l'honneur de la Reine de David Weber.

Le Chant du cosmos de Roland C. Wagner.

Cygnis de Vincent Gessler.

Le Clairvoyage d’Anne Fakhouri.

Alexandre le Grand et les aigles de Rome de Javier Negrete.



En septembre 2021, quatre nouveaux en format poche

La Plaie de Nathalie Henneberg

Paguers de Jeanne-A Debats (directrice artistique du festival des Utopiales de Nantes)

Honor Harrington Livre 1 , une Guerre victorieuse de David Weber.

Or not to be de Fabrice Colin.