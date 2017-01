Nantes Livraison de repas à domicile : bilan positif pour Deliveroo

0

La plateforme Deliveroo a été lancée à Nantes fin 2015. Elle propose aussi ses services dans l'agglomération. Bilan de cette première année.

Anton Soulier, responsable régional Deliveroo : « Nous pouvons dresser un premier bilan positif et prometteur. Plus d'une centaine des meilleurs restaurants nantais ont décidé de rejoindre la communauté des partenaires Deliveroo ! Et ce n'est qu'un début. Nous avons observé un véritable engouement de la part des Nantais. Ce succès nous a poussés à lancer, dès avril dernier, notre service à Saint-Herblain, Saint-Sébastien ou Rezé »

Quels sont vos projets ?

« Nous souhaitons placer 2017 sous le signe de l'innovation, à travers le développement, y compris en France, de projets comme la Roobox, une initiative pionnière de cuisine partagée au service des restaurateurs ».

