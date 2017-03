Nantes Livres. Christine Taubira invitée par la librairie Coiffard

Une rencontre avec l'ancienne garde des sceaux Christiane Taubira en partenariat avec l'Université Permanente aura lieu le samedi 18 mars à Nantes à 15 h à l'amphi Kernéis à la Maison des hommes et des Techniques sur l'île de Nantes. Auteur de "Murmures à la jeunesse" et "L'esclavage raconté à ma fille", Christiane Taubira s’indigne à nouveau dans "Nous habitons la Terre", son dernier livre également publié chez Philippe Rey. Christiane Taubira s’attaque aux inégalités et aux violences qui règnent sur notre planète,aux idées dangereuses des extrêmes. Elle critique l’invocation permanente du concept de crise qui assoit la domination des puissants, identifie les règles de vie commune dans une société laïque, redonne leur sens aux mots si souvent dévoyés aujourd’hui, trace les axes d’un combat urgent. Un livre lucide et engagé, un livre d’espoir porté par le souffle d’une citoyenne de la Terre qui ne peut vivre sans exaltation ni s’accommoder du monde tel qu’il lui est donné.