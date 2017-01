Nantes Livres. Le romancier Pierre Bussière en dédicace

0

Le romancier nantais Pierre Bussière participera au café littéraire de « la Passagère » passage Pommeraye le 10 janvier à 18h30 et dédicacera son livre "Le destin brisé d'un village français" (TDO Editions) au centre Leclerc d’Atlantis le samedi 14 janvier de 14h 30 à 16h30

L'histoire

Pourquoi tous les habitants de ce village, perché à 1300m. d’altitude, veulent-ils abandonner leur village ? Ce départ est-il une nécessité ou une utopie ? Le rôle d’un maire est-il d’assurer l’avenir de sa commune ou le bonheur de ses concitoyens ?

Entre terroir et Histoire, ce roman très documenté, tour à tour drôle et émouvant, nous fait participer à la vie de ces familles luttant, à la fin du 19ème siècle, pour arracher à la montagne le droit d’exister. Leur destin est-il encore entre leurs mains quand nous ouvrons la première page ? Ce livre connait un beau succès dans le sud de la France, (réédité 3 mois après sa sortie) mais son intérêt dépasse largement cette ligne régionale par l’humanité de ses personnages et l’originalité de l’histoire.