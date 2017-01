Nantes Lone stone studio va lancer son jeu vidéo « City invaders »

0

Les Nantais de Lone stone studio vont lancer leur jeu vidéo City invaders.

Pour survivre, pas le choix. Il faudra rassembler une équipe et combattre des hordes de zombies. Dans les rues de Nantes, dans votre restaurant préféré, le bar de vos amis... Ils seront partout... et surtout dans les téléphones. « City invaders est un jeu mobile et web, multijoueurs et géolocalisé », explique Godefroy de Compreignac, développeur. Il mélange défis, guerres de clans, combats de zombies... le tout sur un territoire réel.

« C'est jeu tactique dans lequel les joueurs dirigent un groupe de survivants et s'affrontent entre eux, tout en combattant des hordes de zombies ». Chaque victoire permet d'étendre son territoire. À 28 ans, Godefroy de Compreignac est cofondateur de Lone Stone studio avec Pierrick Bignet (game designer) et Ronan Letellier (développeur). Ce studio de jeux vidéo est basé à Nantes.

