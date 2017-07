Nantes Long Ma, le Cheval-dragon nantais est arrivé à Ottawa, Canada

0

Un morceau de Nantes est arrivé au Canada, à Ottawa très exactement, la capitale. Long Ma sera de la fête chez nos cousins du 27 au 30 juillet pour ses 150 ans. C’est en effet le 1er juillet 1867 que la ville d’Ottawa dans l’Ontario en Amérique du Nord devint la capitale du Canada, à la suite de la Confédération des colonies pour former un pays. Afin de fêter l’anniversaire des 150 ans, le directeur de cet événement Guy Laflamme a décidé de faire jouer la compagnie nantaise La Machine.

Long-Ma, le cheval-dragon, né à Nantes et inspiré d’une légende chinoise « La déesse de Nüwa », car commandé par un mécène de Pékin (Winland creative foundation), va devoir se battre et affronter une araignée géante, synonyme de chaos.

Lire nos éditions de ce mardi 4 juillet