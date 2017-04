Nantes Franc succès pour "Les Ailes du Campus" (VIDÉO)

0

"Les Ailes du Campus", premier forum organisé dans les Pays de la Loire sur les formations et les métiers de l'aéronautique a connu un franc succès le 6 avril dernier. Organisé par le Campus des Métiers et des Qualifications de l’Aéronautique en Pays de Loire et Bretagne, cette manifestation a permis de découvrir l’ensemble des formations et des passerelles et de côtoyer les métiers de l’aéronautique de manière ludique et pédagogique.

Près de 600 jeunes ont fait le déplacement avec leurs professeurs à l'IUT de Nantes (Carquefou).

Revivez en vidéo, les temps forts de cette journée.

http://ac-nantes.libcast.com/widget/les-ailes-du-campus