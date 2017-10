0

Après le triomphe de son dernier album, Louane revient fort sur le devant de la scène avec son nouveau tube « On était beau » et un album à paraître le 10 novembre. L’occasion pour la jeune artiste d’offrir quelques soirées privilégiées à son public avant de la retrouver sur une plus longue tournée. Elle sera en concert le mercredi 14 février 2018 à Stéréolux.

Placement libre assis/debout à 37 €.