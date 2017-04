Nantes Luc Douillard le militant et humaniste est décédé ce mercredi 12 avril

0

Luc Douillard, militant depuis des dizaines d'années, prof d'histoire marié et père de trois enfants est mort d'une maladie qui s'est déclarée à l'automne dernier.

Luc Douillard, Lucky pour ses proches, est mort ce mercredi matin. Il a travaillé à St-Nazaire, au CRDC, avant de devenir prof dans un collège de Nantes. Surtout, ce qui a marqué la vie de Luc, c'est son militantisme. Du Partito radicale italien avec qui a il a mené des actions dans les ex-pays de l'est qui lui ont valu de la prison à la création de Nantes est une fête (Neuf) en passant pas son soutien au peuple grec condamné « à l'humiliation et à l'austérité sans fin » ou sa participation à Nuit Debout, Luc n'a eu de cesse de défendre le débat d'idées, de lutter aussi contre « les replis nationalistes et ethnicistes ». Engagé mais toujours à l'écoute, Luc incarnait la bonté et la dignité, l'intelligence et l'ouverture sur le monde.

Ses obsèques seront célébrées ce samedi 15 avril à 9 h 30 au cimetière Parc. Un rassemblement est également prévu le 29 avril à 14 h salle de l'Égalité à Nantes.

Plus d'informations ce jeudi 13 avril dans Presse Océan