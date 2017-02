Nantes L'université dans les investissements d'avenir

0

Le projet NExT pour « Nantes Excellence Trajectory » a été retenu dans le cadre de l'appel à projets « Initiatives Sciences, Innovation, Territoires, Economie » (I-Site). Grâce à une dotation de 461 M€, le projet porté par l'Université de Nantes, l'Ecole Centrale de Nantes, le CHU et l'Inserm, se donne pour ambition de doter le territoire d'une université de rang mondial en s'appuyant sur deux thématiques : l'industrie du futur et la santé du futur. Pour Johanna Rolland, maire (PS) de Nantes, « ce projet va permettre de donner une envergure internationale à l'enseignement supérieur et à la recherche nantaise. C'est une belle reconnaissance de l'engagement de ces quatre acteurs majeurs de l'écosystème nantais et de l'esprit d'innovation qui les anime. il signe le début d'un projet majeur pour la métropole, celui de la Nouvelle Université de Nantes, que cette labellisation va accélérer et renforcer ».