Nantes Lydie concourt pour devenir Miss Pin up

Dimanche 25 juin prochain au Pouliguen, se déroule les élections régionales de Miss pin-up, Lydie Michel est candidate en Loire-Atlantique pour représenter les Pays-de-la-Loire.

"La pin-up, c'est mon univers ! Moi je suis une nana moelleuse comme j'aime le dire ! La pin-up c'est la femme voluptueuse... On n'est pas dans la dictature de la minceur" développe Lydie Michel, Nantaise de 28 ans, quand on lui demande pourquoi elle a décidé de participer au concours.

Aux dires des organisateurs sur leur page Facebook, il s'agit d'un "concours officiel d'élégance et de charme" sur le mode retro américain comme le montrent les tenues des candidates. L'avantage c'est qu'il n'y a "pas de critères de taille ou de poids. Juste de la classe façon pin-up." L'événement se déroulera tout le weekend, et pour la première fois avec un vote et un défilé réel, au festival Pouliguen n' roll. il y aura trois défilés : en tenue du jour, tenue du soir et en show libre.

Admiratrice de la sulfureuse Betty Page, Lydie se considère elle-même comme une "pin-up moderne". Et comme son "kif" c'est monter sur scène et défiler, la comédienne amatrice est finalement assez pressée d'y être. "Ce sera une super expérience!". Si vous aimez aussi le rétro et le vintage, n'héistez pas à "liker" sa page, la jeune femme cherche un peu plus de visibilité.