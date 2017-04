Nantes Quartier Malakoff, les dernières heures de l'Intermarché

0

L'Intermarché de Malakoff fermera ses portes définitivement samedi soir mais les trois quarts de ses rayons sont déjà totalement vides.

Quelques clients font leurs courses mais le coeur n'y est pas. Les affichettes annonçant un rabais jusqu'à 70 % sont étalées un peu partout. A l'entrée le vigile prévient de la fermeture imminente. Dans le quartier de nombreux habitants expriment leur regret.

La mairie de Nantes, par le biais de l'adjoint de quartier, David Martineau (PS) assure plusieurs enseignes sont intéressées par la reprise du site mais rien n'est fait. La Ville a dilligenté une étude indépendante sur le potentiel commercial de la place Rosa Parks. Le groupe d'investissement propriétaire des lieux cherche le repreneur... En plus du marché du jeudi un autre rendez-vous pourrait voir le jour le dimanche place Rosa Parks. Les habitants veulent que la place soit habitée et surtout pouvoir acheter des produits en fonction de leurs moyens. Leur souhait est d'avoir un "commerce de proximité abordable" et durable.

