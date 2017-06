Nantes Malakoff : les Idéelles organisent une compétition potagère

0

À Malakoff, le parc de la Roche va de nouveau accueillir « Fêtons jardins », à l'initiative des Idéelles, le 1er juillet.

Une fois par an, le parc de la Roche devient l'écrin idéal pour les éclats de rire. À Malakoff, la manifestation citoyenne « Fêtons jardins » permet à tous de se réapproprier cet espace avec de nombreuses animations. Portée par le collectif des Idéelles, cette initiative « autour de l'appropriation des espaces publics, des initiatives citoyennes et de la nature en ville » fête sa cinquième édition.

« Nous accueillons cette année encore « les Olympiades du Potager », une compétition potagère mettant en scène des épreuves autour des gestes, des outils et des savoirs du jardin-potager », expliquent les Idéelles.

Au programme le 1er juillet : répétitions bucoliques d'Urban Voices, échauffement en musique avec Danse et Vis, animaux de la ferme et animations fermières avec l'Accueil paysan. Un parcours ludique pour réduire et valoriser ses déchets sera organisé par le collectif du Panier au Jardin. Petits et grands pourront s'amuser dans une piscine de paille en écoutant l'animation musicale du Grand Machin chose. À découvrir aussi, le spectacle Les Contes perchés par le Théâtre de 7 lieux.

Samedi 1er juillet, à partir de midi, au parc de la Roche à Nantes. Infos sur la page Facebook Idéelles. Gratuit.