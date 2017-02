Nantes Manif contre le FN : l'association Plein Centre dépose plainte contre X

Plein Centre, association des commerçants du centre-ville de Nantes dépose plainte contre X à l’issue des affrontements qui ont émaillé la manifestation contre le FN de samedi dans le centre-ville et occasionné des dégradations.

L'association évoque même dans son communiqué des "dégradations et des traumatismes pour les salariés et les chefs d’entreprises". Vitrines brisées par des pavés, jets de peinture, cocktails Molotov, tirs de mortier : les commerçants décrivent samedi en centre-ville de véritables scènes de guerre et de panique.

"C’est pour dénoncer cette situation intolérable dans un Etat de Droit que Plein Centre saisit aujourd’hui la justice. Il n’est pas question de voir resurgir le cauchemar du printemps 2016 pour le commerce nantais" indique l'association, faisant allusion aux manifestations contre la Loi travail qui se sont succédées l'an dernier avec beaucoup de dégâts en ville.

Plein Centre dit constater sur le terrain "une véritable colère et un profond sentiment d’abandon. A 13 heures, les commerçants s’étonnaient, en effet, de n’avoir reçu aucune visite ou message de soutien de la part des pouvoirs publics".

Rencontre en préfecture ?

L’association dit également être toujours en attente d’une proposition de rencontre en Préfecture "pour traiter au fond de la question de la sécurité à Nantes et souhaite que l’arrivée de Madame Nicole KLEIN, nouvelle Préfète de Loire-Atlantique, soit l’occasion d’établir ce contact au regard de l’urgence de la situation et des conséquences désastreuses pour l’image de Nantes et de ses activités économiques".

En pleine campagne électorale, Plein Centre veut alerter sur le niveau d’exaspération des commerçants et veut faire entendre "une revendication simple : laissez- nous travailler !"