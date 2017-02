Nantes Manifestation anti FN : incidents, interpellations et policiers blessés

breslau54

Le Front National, quoi qu'on pense de ce parti, a toujours respecté la démocratie et le résultat des élections. Ici on a affaire à un ramassis de démocrasseux, de ripoublicains, d'antifas avinés (pléonasme), d'intermiteux du spectacle, d'assistés chroniques et j'en passe, qui viennent cracher leur haine. Comme d'habitude ce sont les contribuables nantais, qui paieront pour les débordements occasionnés par cette engeance.