Nantes Manifestation de retraités : « Nous ne sommes pas des parasites »

Laissés-pour-compte » de la campagne, les retraités se sont rappelés au bon souvenir des candidats à la présidentielle en descendant dans la rue, ce jeudi après-midi à Nantes. Ils étaient environ 300 au pied de la préfecture alors qu'une délégation partait à la rencontre du directeur adjoint de cabinet de la préfète.

À l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires et FGR-FP), ils fustigent à nouveau « le gel des pensions qui perdure depuis plus de 4 ans ». « Notre pouvoir d'achat n'a de cesse de se dégrader. Il a diminué de 20 % en moyenne ces dernières années. On assiste à un appauvrissement généralisé des retraités. 10 % d'entre eux vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est intolérable. Une pension de retraite, ce n'est pas une aumône, mais le résultat de cotisations payées et de richesses créées pendant des années de travail », commentent les porte-parole de l'intersyndicale.

