Nantes Manifestation demain contre le fascisme en réaction à une conférence

Les affiches ont fleuri dans Nantes, difficile de passer à côté. Sur son site Internet, la Confédération Nationale du Travail explique que d'autres organisations ont signé l'appel. À ses côtés, l'AFA La Roche Banlieue, l'AG interprofessionnelle de lutte, Alternative libertaire, Bast'Yon de Résistance, la Fédération anarchiste (groupes Desjacques et les Bons enfants), NOCIR, le NPA ainsi que des antifascistes.

Sur le fond, la CNT invite à la mobilisation demain soir avec ce slogan : "L’extrême droite n’a pas sa place à Nantes. Nous la combattrons par tous les moyens !" Et rappelle les raisons qui l'ont poussée à organiser cette manifestation.

"Une salle municipale a été réservée par le média d’extrême droite Breizh Info pour une conférence publique de Jean-Yves Le Gallou le 3 février 2017. La salle Bretagne servirait donc à Le Gallou et ses thèses sur l’immigration comme une catastrophe. L’ex du Club de l’Horloge, dirigeant du FN jusqu’en 1999, mène aujourd’hui la fondation Polemia, qui prétend « affirmer sans complexe la supériorité de la civilisation européenne » en s’adressant aux « Eurofrançais ». Inventeur du concept de « préférence nationale » désormais renommé « préférence de civilisation », ce grand défenseur de la race blanche est donc invité par le webmedia Breizh info qui parle des migrants comme des « partisans de la mort des Européens » en se demandant s’il est « humainement et juridiquement possible, demain, de couler les bateaux à destination de l’Europe ? »

Cette conférence se situe dans un contexte d’installation des groupuscules d’extrême droite radicale à Nantes : plusieurs attaques pendant la dernière année contre des lieux accueillant des migrant·es, plusieurs agressions contre les cortèges des manifestations contre la loi travail, et plus récemment création d’un GUD (Groupe union défense), groupuscule déjà interdit et connu notamment à Lyon et à Paris pour ses comportements violents.

Johanna Rolland dit avoir commencé à militer quand elle était étudiante en science po à Lille, lors de manifestations pour la régularisation de sans-papiers. Maire de Nantes, elle offre donc quinze ans après une tribune à ces thèses racistes, qui plus est dans un lieu emblématique des luttes du mouvement ouvrier. Au nom de l’histoire syndicale, des mouvements d’émancipation et des principes de solidarité, c’est tout simplement insoutenable.

Nous demandons l’annulation pure et simple de cette réservation de salle et refusons la banalisation du racisme."