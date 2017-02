Nantes Manifestation en centre-ville contre le FN à suivre en direct

Versinge Torix

La démocratie est en danger

L extrême gauche à la solde des socialistes est prete à saccager le pays avec l accord tacite de hollande et des médias tels que presse océan .

C est décidé je vote marine

J ai voté Mitterand en 81 puis plus tard Mélenchon .

Mais la liberté a changé de camp la haine a changé de camp .