Nantes Manifestation en centre-ville pour défendre les rave-parties

Une manifestation se tient ce samedi après-midi en centre-ville de Nantes à l'appel de plusieurs collectifs, organisateurs de rassemblements techno, pour défendre la tenue de rave-parties un peu partout en France.

Cette mobilisation, appelée "Manifestive" se déroule en même temps dans sept villes de France.

Ils sont quelques milliers [environ 5 000, selon une première estimation ], à être venus défiler dans le centre-ville de Nantes autour de sounds systems installés sur des chars.

Dans un communiqué commun, les collectifs de "free parties" revendiquent 4 000 fêtes techno par an, organisées dans des champs ou des sites industriels en friche.

"Cette nouvelle culture bouscule les habitudes et se heurte à l'incompréhension des pouvoirs publics. Depuis plus de vingt-cinq ans, le tout répressif reste la seule réponse à notre égard", estiment les collectifs.

Parmi les principales revendications des collectifs, "l'arrêt immédiat des saisies de matériel sono et des procédures abusives contre les organisateurs et les participants, et une prise en compte de la fête libre en tant que pratique culturelle amateur à part entière".

Parti de la préfecture, le cortège doit rejoindre le quai des Antilles.