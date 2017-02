Nantes Manifestation : perturbations sur le réseau des cars Lila samedi

0

En raison d’une manifestation sociale, la circulation dans le centre-ville de Nantes sera difficile ce samedi 25 février. En conséquence, les lignes du secteur nord du réseau Lila effectueront leur terminus dès 14h aux pôles d’échanges suivants :

- Cardo : lignes 10, 10E, 11, 22 et Lila 1er

- Haluchère : lignes 46, 48 et 60

- Beauséjour : lignes 20 et 71

- Maison Blanche : ligne 50

La reprise normale de la circulation sera prévue à 18 heures. Pas de changement pour les lignes du secteur sud.

Toutes les informations sur les transports de cars Lila au numéro d’appel allo Lila au 09 69 39 40 44 ou sur le site internet : lila.loire-atlantique.fr

